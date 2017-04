zondag 23 april a.s.: Slotaflevering "Het verhaal van Kerkelanden"

HILVERSUM - Op zondag 23 april a.s. wordt de serie "Het verhaal van Kerkelanden " op een bijzondere manier afgesloten.

Theatermaker Kees van der Zwaard zal de laatste vier naamhouders in de

serie: Zwingli, Hus, Jansenius en Romero in een speciaal voor ons geschreven programma over het voetlicht brengen en in een verrassende epiloog alle naamhouders van de wijk Kerkelanden de revue laten passeren.

Daarna zal het 1e exemplaar van het boek "50 jaar Kerkelanden" door Erik v.d. Berg, voorzitter van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk worden aangeboden aan loco- burgemeester van Hilversum Wimar Jaeger.





U bent van harte welkom op:

Zondag 23 april 2017

De Waaier, Kerkelandenlaan 5

Aanvang programma: 15.30 uur

Zaal open om 15.00 uur.

Toegang vrij;

We vragen wel een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Namens de projectgroep “Het verhaal van Kerkelanden” bestaande uit: ds. Jetty Scheurwater, ds. Peter Korver, pastor Wim Vlooswijk, Joke Ubbink-van Andel, Trix de Vroeg en Bob Wolfrat

Herma Bosma.

projectcoördinator “Het verhaal van Kerkelanden”

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 april 2017