Beste profielwerkstukken Hilversum bekend

HILVERSUM - Comenius grote winnaar bij strijd om beste profielwerkstuk van Hilversum

Beste profielwerkstukken van Hilversum

Jury: “Dit hadden

wij in onze eigen schooltijd niet gekund!”

Engelse les op de basisschool, de ontwikkeling van

langdurig zieke kinderen, het niet zo Nederlandse predicaat Excellente Scholen,

de verscholen waarheid achter uw deo, Hilversumse scholieren weten er alles

van!

Op woensdagavond 12

april jl. maakte wethouder onderwijs Eric van der Want in de burgerzaal van

het Hilversumse raadhuis de uitslag bekend van de wedstrijd om het beste

profielwerkstuk van Hilversum.

1000 bladzijden had de jury, bestaande uit de wethouder, de

bestuurders van de scholen, een oud-schoolleider, een wetenschapper en een wetenschapsjournalist,

gelezen. Het oordeel was lovend: “Dit

hadden wij in onze schooltijd niet gekund!”

Drie van de vier winnende werkstukken waren afkomstig van

dezelfde school, het Comenius College. De vierde prijs ging naar het A. Roland

Holst College.

Bij de natuurprofielen

van de havo ging de prijs naar Martijn de Boer, Emma

Luchies, Laura González Iglesias en Miriam Oost van het Comenius College,

voor hun werkstuk over De ontwikkeling

van langdurig zieke kinderen.

Bij de maatschappijprofielen

van de havo ging de prijs naar Sebas van de Munt en Alma van der Steen van het A. Roland Holst

College voor het werkstuk Engelse

les op de basisschool.

Bij de natuurprofielen van

het vwo ging de prijs naar Inge de Vries en Mouna Hammami van het Comenius

College, voor het werkstuk De verscholen waarheid achter uw deo.

Bij de maatschappijprofielen

van het vwo ging de prijs naar Eva Bon en Margot Preesman van het Comenius

College, voor hun werkstuk Excellente School, het niet zo Nederlandse

predicaat.







De burgemeestersprijs, een

aanmoedigingsprijs van de gemeente, ging naar twee teams van het Alberdingk Thijm College:



- Fouad Aliev, Erdem Akca en Kevin F.

Tenney van het, met Het populisme, de opkomst van een nieuwe politieke

stroming.



- Victor Bauchant, Quinten Bast en Paul van der Plas met Maakt gamen

gewelddadig?



Wij feliciteren alle genomineerden van harte!

Meer weten? Johan

Veenstra 035-6215751 j.veenstra@comeniusnet.nl)