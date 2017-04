Versa vrijwilligerscentrale zoek nog 429 vrijwillergers. Hier een paar vacatures;

REGIO | 13 april 2017 Door | 13 april 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

NAARDEN - Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vrijwilliger voor 2 uur per week om mensen thuis te helpen bij hun administratie en om financiële problemen te voorkomen.



Basisschool Rehoboth zoekt een overblijfkracht voor de maandag, dinsdag of donderdag van 12.00 tot 13.00 uur. De taken zijn: Eten met leerlingen en toezicht houden op het schoolplein in de lunchpauze.



Vivium Zorggroep Naarderheem zoekt wandelaars voor het versterken van onze wandelgroep voor 2 uur per week. We maken een wandeling en daarna drinken we koffie. Bij slecht weer doen we iets binnen.



Versa-Welzijn – Kinderwerk Uit-Wijk zoekt een leesclub-ondersteuner voor 2 uur per week. De taak is om kinderen tussen 6 en 12 jaar te stimuleren bij het leren lezen en de woordenschat te vergroten.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl