LAREN ONTHULT DONDERDAG 20 APRIL ZIJN MONUMENT VOOR DE JOODSE KINDEREN.

REGIO | 13 april 2017 Door | 13 april 2017Door leo janssen , Dichtbijmeeschrijver

Overlevende Maurits Cohen, beeldhouwer Lon Pennock en inititiefneemster Ineke Hilhorst (Foto: Leo Janssen) 1 / 1

LAREN - Er komt in het Noord-Hollandse Laren tegenover de middelbare school Laar & Berg aan de Langsakker een monument voor de 48 kinderen en 4 stafleden van de Berg-Stichting die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een initiatief van de Larense documentairemaakster Ineke Hilhorst, de gelden ervoor zijn in nog geen halfjaar door fondsen, stichtingen en veel particuliere giften opgebracht.