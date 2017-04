UNIEKE EXPOSITIE VAN 27 KUNSTENAARS "ONZE WILLEM 50"

BUSSUM - KONINKLIJKE KUNST VAN 21 T/M 29 APRIL IN DE KAPELSTRAAT TE BUSSUM

Het kroonjaar van onze koning heeft 27 gerenommeerde kunstenaars uit het Gooi geïnspireerd om hun kunstvisie te geven op onze koning. Van 21 tot en met 29 april in de Kapelstraat te Bussum zullen de kunstenaars hun ‘koningswerk’ tentoonstellen bij: Kunsthandel Dekker, Atelier JAC Paintings en Bureau Nieuw.



De feestelijke opening van de expositie is op 21

april om 17.00 uur.

Deelnemende kunstenaars: Anne Fleur van Gemert- Annemarie Bitter – Anne Miek Godschalk – Anthel Reijnders - Arben Brahimaj – Charlene van den Eng – Eddy ‘Edjo’ Geerlings – Elizabeth Ebbink – Gemma van der Zee – Hans Almekinders – Henni Haselaar – Ilse Valkenburg- JACqueline de Vries – Jan-Willem van Oldeneel – Janine Boot – Janine van der Kaaij-Kruijmer – Maja Boot – Maritza Marbus – Marjan Derksen – Mick Harren –

Mieke Schut – Monique van Wijk – Pieter Hogenbirk – SAM Bult – Wouter van der Velde – Yvonne de Vries – Robbert Strüwer.

Primeur!: Mick Harren één van de 27 kunstenaars heeft naast zijn schilderij van de koning ook een koningslied gemaakt. Het prachtige ‘ SAMEN ZIJN WE KONING’ zingt hij bij de opening van de expositie op 21 april om 17.00 uur.

Kinderkunstwedstrijd “Onze Koning Willem 50”: Tegelijkertijd met de expositie van de professionele kunstenaars organiseren de winkeliers van de Kapelstraat in Bussum een kunstwedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Bij de winkeliers met het wedstrijdposter op hun raam kunnen de kinderen vanaf 8 april een grote blanco postzegel ophalen.In deze postzegel kunnen zij op hun eigen wijze onze koning tekenen, schilderen of plakken. de kinderen kunnen voor 21 april hun kunstwerk inleveren bij de deelnemende winkeliers. Die gaan de kunstwerken in hun winkel exposeren en op 28 april zal een deskundige jury de kunstwerken gaan beoordelen. De winkeliers hebben hele leuke prijzen voor de winnaars. Begin mei worden de winnaars bekend gemaakt en kunnen zij hun prijzen in ontvangst nemen.



Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 12 april 2017