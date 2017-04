Zwembaden kunnen onhygienisch zijn

LAREN - Een jongen die bij mij in de groep zat, vertelde gisteren toen dat als hij in het zwembad gaat zwemmen en hij moet nodig plassen dat hij kennelijk te lui is om naar de WC te gaan en dat hij gewoon in het zwemwater gaat plassen.

Hij zei dat hij anders vaak last van zijn heup heeft en hij loopt ook een beetje moeilijk. Maar ik vind met dat soort mensen dat ze helemaal niet het zwembad in mogen komen. Urine in het chloorwater is heel erg smerig! En ook onhygiënisch. Ik vind het voor die jongen geen excuus. Maar misschien dat meer mensen het stiekem doen. Ik hoop dat alle medewerkers van alle zwembaden beter nauwlettend in de gaten kunnen houden want dit is zo smerig. Die jongen heeft echt geen mentaliteit. De zwembaden zijn o.a. in Naarden, Bussum, Weesp, Laren en Hilversum volgens mij. Als iemand een geloofsovertuiging heeft (zoals bij moslims, joden en christenen) dan noemen ze dat onrein. En zeker in het vieze zwemwater is dat nooit fijn. Denk vooral om de hygiëne en ga niet met z'n alle in het zwemwater gaan plassen! Bah!