Vrijwilliger gezocht voor App design

HILVERSUM - Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vind om een App te ontwikkelen voor onze organisatie.

Je werkt o.a. samen met een ICT specialist.

Neem contact op met M.Slingerland, hr@kingarthurgroep.nl of telefoon: 035-2050878 voor het maken van een afspraak.









In deze App moeten vele mogelijkheden van toepassing kunnen zijn. Voel je een interesse voor het ontwikkelen van deze App, dan gaan we graag met je in gesprek om onze ideeën met je te bespreken. Dus doe je een relevante opleiding en wil je ervaring opdoen of vind je het gewoon leuk om je skills uit te breiden met dit project, neem dan contact op !!!!