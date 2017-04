Leuke vrijwilligers gevraagd

09 april 2017

Leuke vrijwilligers gevraagd (Foto: King Arthur Groep)

HILVERSUM - Heeft u wat tijd over en wilt u iets betekenen voor ouderen? Kom kennismaken in ons laagdrempelige ontmoetings- en activiteiten centrum in Ridderspoor (Hilversum-Centrum).