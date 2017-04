KBS De Pionier ME1 winnares BEL schoolvoetbaltoernooi 2017.

BLARICUM - Het BEL schoolvoetbal 2017 is vrijdag 7 april jl. onder grote publieke belangstelling op een sportieve wijze afgesloten. Een compliment voor de organisatie, die enkele honderden basisschoolleerlingen de mogelijkheid gaf om een "balletje te trappen".

Voor veel kinderen die niet op voetballen zitten, is het een een uitgelezen kans om als schoolteam te spelen tegen anderen. Bij velen is een sportieve deelname belangrijker dan het resultaat.Deze dichtbij-schrijver, tevens jeugdvoetbaltrainer, heeft bij verschillende scholen toch enkele gasttrainingen verzorgd om de deelnemers enigszins te ondersteunen in de voorbereiding naar dit schoolvoetbaltoernooi.Woensdag 5 april wist KBS De Pionier ME1, in wedstrijdjes van een kwartier, achtereenvolgens de Mariaschool ME1 uit Eemnes en de Larense teams OBS De Ploeg ME1 en De Binckhorst-St.Jan ME1 overtuigend te verslaan.Vervolgens mochten zij met Gooischeschool ME1, Florencius ME1 en OBS Bijvanckschool ME1 uitmaken wie de winnares van het BEL schoolvoetbal 2017, Categorie ME, zou worden.Na de twee halve finales KBS De Pionier ME1-Gooischeschool ME1 (6-0) en Florencius ME1-Bijvanckschool (0-1) werd de eindstrijd een Blaricums Bijvanck onderonsje. Immers beide teams zitten in één gebouw aan de Levensboom.Aan de hand van de "blonde, hollandse, Meissi", werd KBS De Pionier ME1 overtuigend kampioen. Deze speelster was de uitblinker van het ME- meisjestoernooi met vele fraaie dribbels, passes en scores, waarbij het inzicht in het voetbalspelletje rijkelijk aanwezig is. Een genot om naar te kijken, waarbij het publiek voor op de banken ging staan!Team KBS De Pionier ME1 gaat op 19 april a.s. proberen het resultaat te evenaren van vorig jaar. Succes meiden!!