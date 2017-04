CDA Gooise Meren werft ook externe kandidaat-raadsleden

BUSSUM - Het CDA Gooise Meren is bezig met het scouten van politiek talent voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daarbij kijkt het CDA verder dan alleen de eigen gelederen. Ook mensen die geen lid zijn van het CDA worden uitgenodigd om zich te melden.



Afdelingsvoorzitter Daan Versteeg licht toe: "Ons bestuur ziet al langer dat het ledenaantal bij politieke partijen terugloopt. Dat terwijl wij wel ervaren dat politiek leeft. Op scholen, bij sportverenigingen, maar ook gewoon bij de kaasboer, spreek je mensen met een duidelijke visie op onze samenleving. Als die mensen zich kunnen vinden in het CDA gedachtengoed, dan gaan we graag met ze in gesprek. Het is toch niet van deze tijd om mensen te vragen of ze eerst jarenlang lid willen worden van een partij, alvorens we over de gemeenteraad kunnen praten?"



Het CDA Gooise Meren heeft dan ook een wervende tekst op hun website en Facebook gezet, die veel wordt bekeken. Daarin wordt ook uiteengezet wat het raadslidmaatschap van mensen vraagt en wat er tegenover staat. Geïnteresseerden kunnen zich melden via een speciaal e-mailadres: raadslidworden@cdagooisemeren.nl



De wervingsactie is nadrukkelijk ook gericht op de lange termijn. Versteeg: “Op dit moment hebben we als CDA Gooise Meren gelukkig veel actieve leden, waaronder ook opvallend veel jongeren. Dat neemt niet weg dat talent altijd welkom is, juist ook om in de toekomst die luxe te behouden. Bovendien is altijd leuker om met een grote groep kandidaten op te trekken. Velen handen maken licht werk en het is nog gezelliger: dat haalt het beste in mensen naar boven!”



Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 07 april 2017