NAARDEN - Gezocht voor expositie over het Comenius Mausoleum: bijzondere voorwerpen en herinneringen

Gezocht voor expositie over het Comenius Mausoleum:

bijzondere voorwerpen en herinneringen.

Wie bijzondere voorwerpen of herinnering aan de geschiedenis

van het Comenius Mausoleum heeft, kan terecht op woensdag 19 april tussen 15.00 en 17.00 uur in het Comenius Museum aan de Kloosterstraat 33 in Naarden Vesting. Daar wordt door de samenstellers van de tentoonstelling ‘Een waardige rustplaats’ bekeken of de bijdragen opgenomen kunnen worden in een speciale expositie ter gelegenheid van het 80 jarige jubileum van het Comenius Mausoleum dat op 8 mei 1937 officieel in gebruik werd genomen. Precies tachtig jaar later, op 8 mei 2017, zal deze gebeurtenis worden gevierd met een bijeenkomst met officiële gasten, de presentatie van een boek, de opening van een tentoonstelling en een speciale ontvangst voor geïnteresseerde inwoners van Gooise Meren vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur.

Op 8 mei 1937 werd de gerestaureerde Waalse Kerk aan de

Kloosterstraat in Naarden officieel in gebruik genomen als waardige laatste

rustplaats van Jan Amos Comenius (1592-1670). Comenius was op 22 november 1670 in de Waalse kerk begraven, maar in de loop der eeuwen raakte zijn laatste rustplaats in vergetelheid. Zeker nadat het kerkje omstreeks 1820 wegens bouwvalligheid voor kerkdiensten gesloten werd. In 1861 vond een verbouwing plaats omdat de voormalige kloosterkerk bij de kazerne getrokken werd die al in het naastgelegen oude klooster gevestigd was. Bij die verbouwing werden de grafstenen verwijderd en lange tijd nam men aan dat ook de stoffelijke resten daarmee verdwenen waren. Maar uit nader onderzoek in de jaren 1920 bleek dat de stoffelijke resten er nog moesten zijn. Na archeologisch onderzoek werd in 1929 de vondst van het graf van Comenius in de pers bekend gemaakt.

Het gebouw zelf, dat nu deel uitmaakte van de Weeshuiskazerne, verkeerde niet in goede staat en de Tsjechische ambassadeur achtte dit niet in overeenstemming met de waardigheid van zijn beroemde landgenoot Comenius. Uiteindelijk werd besloten om het gebouw te restaureren en

in te richten als Comenius Mausoleum met een interieur ontworpen door

vooraanstaande Tsjechische kunstenaars uit die tijd. Deze bijzondere ruimte

werd op 8 mei 1937 in aanwezigheid van onder andere de ministers van Onderwijs uit beide landen Nederland en Tsjechoslowakije plechtig in gebruik genomen.





