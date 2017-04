Hilversum verliest zijn Intercitystatus

HILVERSUM - Station Hilversum CS verliest waarschijnlijk vroeg of laat zijn intercitystatus.

De Gooilijn waar nu intercity's en sprinters rijden, kunnen in de toekomst mee te maken hebben dat er amper intercity's zullen gaan aankomen en vertrekken op station Hilversum. Sinds de Hanzelijn is aangelegd gaan de meeste intercity's via Almere en zo naar Lelystad en Zwolle naar Groningen of Leeuwarden (De Ljouwert). Ik verwacht dat de Gooilijn in de toekomst net zo'n lijn wordt als wat er nu in Amsterdam West is. Vorig jaar voordat de nieuwe dienstregeling was ingevoerd, stopten er ook Intercity's op station Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Lelylaan. Maar om naar Amsterdam Lelylaan te komen moet je wel met de sprinter. Naar verwachting zal de reis ook langer gaan duren en ook zoals op station Amsterdam Lelylaan verloor dit station zijn intercity status. Dat komt ook doordat er op de Amsterdamse Zuidas meer intercity's richting Utrecht en Almere - Zwolle gingen rijden.Hilversum is nu ook eigenlijk geen belangrijk intercity station meer! De NS moet veel keuzes maken op het spoor. Ik heb gesuggereerd als Hilversum zijn intercitystatus zal kwijt raken of er dan beter is dat er op de Gooilijn elk 10 minuten een sprinter zal gaan rijden? De NS gaat het bekijken of het structueel dat ook allemaal kan. Station Hilversum verliest weleens waar zijn intercity status, maar ik hoop wel dat er dan meer sprinter kunnen gaan rijden tussen Amsterdam - Weesp - Hilversum en Amersfoort. En dat er vanaf Amersfoort weer intercity's rijden in de richting naar Zwolle of Twente.