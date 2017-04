Nog steeds vrijwilligers gezocht! Hier een aantal:

REGIO | 06 april 2017 Door | 06 april 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

MUIDEN - Gilde Samenspraak Bussum, Naarden, Muiden zoekt ‘taalmaatjes’ om anderstaligen de Nederlandse taal te leren spreken en hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en de cultuur.



Stichting Forteiland Pampus zoekt een gids met zeebenen voor het rondleiden van gasten door het imposante fort op Pampus. Voor 12 uur per mnd. De werktijden zijn van 10.30 uur tot 17.30 uur.



Bewegen is goed voor iedereen! Vivium Zorggroep Naarderheem zoekt een actieve vrijwilliger voor 2 uur p/w voor het halen en brengen van de bewoners, en die zelf ook meedoet aan de bewegingsgroep.



Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum/Naarden zoekt mensen die 3 uur p/w iets voor mantelzorgers in de thuissituatie willen betekenen. Het gaat om een luisterend oor bieden of er ‘gewoon’ zijn.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl