TV kijken zonder omroep of abonement.

HUIZEN - Wie is het niet zat steeds onderbroken te worden door steeds maar weer dezelfde reclame boodschappen.

Nu zijn er mensen die hun eigen omroep beginnen en eerlijk alles delen wat maar kijkcijfers oplevert.

Denk maar aan Netflix en YouTube.Maar ook Ferry Maat met zijn Soulshow is nu 24 uur per dag te beluisteren.Iedereen kan zijn eigen radio en tv station starten op internet.Betaalde diensten en vooral Gratis diensten verspreiden zich als een virus.Nu hebben een aantal programmeurs een media speler gebouwd, waarbij internet diensten gebundeld kunnen worden.Op Zaterdag 8 April geven de specialisten van de Computer Vereniging HCC een presentatie waarbij het wordt aangeraden om uw Raspberry Pi, tablet, laptop, smartphone of Smart TV met android mee te nemen.We gaan in hoe de Makers van de Kodi extensie Kaosbox een zeer gebruikersvriendelijke interface hebben ontwikkeld en zullen daar addons aan toevoegen waardoor TV kijken weer leuk wordt.WAARSCUWING:Het gebruik van deze software kan verslavend zijn.Waar : Holleblok 2 te HuizenWanneer : Zaterdag 8 April 13:00Wat : Kodi aangevult met KAOSboxVoor : Hcc-leden, Aspirant leden en voor mensen die eens kennis willen maken met HCC