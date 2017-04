Dit is waarom natuurgeluiden ons zo ontspannen

In

samenwerking met audiovisuele kunstenaar Mark Ware, voerde het team van

BSMS een experiment uit, waarbij de deelnemers naar opgenomen geluiden

van natuurlijke en kunstmatige omgeving luisterden. Terwijl ze dat

deden, werd hun hersenactiviteit gemeten met een MRI-scanner. Hun

autonome zenuwstelsel activiteit werd gevolgd via minuut wijzigingen in

de hartslag. Het team merkte op dat de activiteit in de hersengebieden

die actief zijn als we rusten, verschillend was, afhankelijk van de

geluiden op de achtergrond. Bij het beluisteren van natuurlijke

geluiden, weerspiegelden de hersenen een connectiviteit met een meer

naar buiten gerichte aandacht. Bij het luisteren naar kunstmatige

geluiden, werd deze connectiviteit van de hersenen naar binnen

weerspiegeld. Dat is vergelijkbaar met toestanden, die men kan vinden in

angst, posttraumatische stress en depressie.