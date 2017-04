ACTIE MONUMENT VOOR JOODSE KINDEREN LEVERT RUIM 70.000 EURO OP

Van 1911 tot 1965 was in Laren - op de plaats waar nu de scholengemeenschap Laar & Berg staat- , de Berg-Stichting gevestigd. Voorde oorlog een instelling voor uit huis geplaatste Joodse kinderen. Na de oorlogeen tehuis voor Joodse weeskinderen. Van de 106 Joodse jongens en meisjes van 4 tot 21 jaar die bij aanvang van de bezetting in de Berg-Stichting verbleven, hebben er maar zestig de oorlog overleefd. 48 kinderen en 4 stafleden zijn vermoord in Auschwitz en Sobibor. Zij die het overleefd hebben, hadden dit vooral te danken aan het moedige verzet van de niet-Joodse directeur Jan Reitsema. Het plantsoen waar het holocaustmonument komt te staan zal naar hem worden vernoemd.

Ter gelegenheid van de onthulling verschijnt het boek ‘De slag om de?Berg-Stichting’, geschreven door?Ineke Hilhorst, en de historici Teun

Koetsier en?burgemeester Elbert Roest. Het boek bevat het

bijzondere verhaal van de Berg-Stichting, een uniek stuk Larense geschiedenis. De?presentatie ervan vindt?plaats tijdens een lezing van de

auteurs in de Johanneskerk op woensdagavond 12 april om 20.00 uur.

De gelden om het monument mogelijk te maken zijn voornamelijk geschonken door enkele fondsen, vele particulieren en uit opbrengsten van evenementen die door de plaatselijke bevolking zijn georganiseerd.