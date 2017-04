Beleef Pasen muzikaal in de Sint Jansbasiliek van Laren

LAREN - De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach vertelt op een unieke en indringende muzikale manier het lijdensverhaal van Christus. Een verhaal over verraad, verloochening en angstige eenzaamheid, vormgegeven in een reeks indrukwekkende recitatieven, aria’s en koralen

Beleef de indrukwekkende uitvoering van het meesterwerk van Bach onder leiding van de vermaarde dirigent Ton Koopman op Palmzondag 9 april om 15.00 uur in de Sint Jansbasiliek van Laren. Samen met het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir die de nationale en internationale solisten begeleiden.

Met nog een week te gaan zijn er nog ongeveer 50 kaarten te koop voor de bijzondere uitvoering. Ton Koopman, dé barokspecialist bij uitstek en vooral beroemd om zijn authentieke interpretatie is nog één van de grote drie die in de jaren zeventig met de omwenteling begon in de klassieke 'oude muziek'.

Ton Koopman die het altijd bijzonder vindt om dit gezongen lijdensverhaal van Christus uit te voeren in een kerk, is altijd zeer gedreven en weet zich ook nu weer omringd door het door hem opgerichte Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, de 17 jongens van het koor van St. Bavo en een keur aan bijzondere solisten zoals bijv. de Cubaanse sopraan Yetzabel Fernandez en onze eigen countertenor Maarten Engeltjes die twee weken geleden met ‘Il Ritorno d'Ulisse’ van Monteverdi in het Parijse Théâtre des Champs Elysées zeer mooie kritieken oogst en zondag j.l te gast was bij Paul Witteman. Ook de Duitse solisten Klaus Mertens, Tilman Lichdi en Andreas Wolf zijn grootse Bach-zangers en maken de uitvoering tot een unieke muzikale belevenis.

Het gezongen passieverhaal dat net zo goed toegankelijk is voor ongelovigen als voor gelovigen, snijdt telkens weer door je ziel. Hoe vaker je de Matthäus hoort, hoe meer je erin ontdekt en hoe mooier die wordt.

Wie nog kaarten wil bestellen er zijn zo’n 50 plaatsen beschikbaar.Bestellen kunt u via www.larenklassiek.nl of via Nationale Theaterkassa 0900- 9203

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 02 april 2017