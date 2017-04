'Buitenwonen in Muiden' alleen voor de middelhoge en hoge inkomens

REGIO | 01 april 2017 Door | 01 april 2017Door RKamphuisCU , Dichtbijmeeschrijver

De Krijgsman plankaart (Foto: De Krijgsman Muiden) 1 / 1

MUIDEN - In afwijking van de regionale woonvisie is er nog geen betaalbare, sociale woningbouw gepland voor de in ontwikkeling zijnde nieuwe woonwijk de Krijgsman bij Muiden. De vraag is of de gemeente Gooise Meren de afgesproken norm voor nieuwbouw van 1/3 betaalbaar, 1/3 duurdere en 1/3 dure woningen voor 2017/2018 wel gaat halen.