PAASMARKT HILVERSUM

HILVERSUM - EEN KRAAM KOST SLECHTS 30 EURO INCLUSIEF STROOM EN BTW







Beste Mensen

R&C Productions presenteert dit jaar wederom een gezellige paasmarkt op het terrein van het op het vliegveld gelegen Restaurant“ Fly Inn”in Hilversum. Dit zal plaats vinden op zaterdag 8 april.

Ik ben Ruud van den Hoeven, uitvoerend producent van R&C Productions. Samen met mijn dochter Chantal, sta ik garant voor kwaliteit service, innovatie en bovenal een toegankelijke/huiselijke sfeer op maat gemaakt!

Wij gaan kramen met dakzeil van 4 meter inclusief stroomaansluiting, huren. Hiermee heeft iedereen een mooie, droge en verlichte plek om zijn of haar spullen te kunnen uitstallen/verkopen. Let wel; het moeten paas- of paas gerelateerde spullen zijn, gezien wij geen warenmarkt zijn of willen worden. Kleine afwijkingen voor bijvoorbeeld zelfgemaakte spullen, zijn na overleg mogelijk. Het meenemen van een verlengsnoer is aan te raden

De huur van iedere kraam bedraagt € 30,-- inclusief B.T.W. Dit zal tevens het standaard tarief van de nabije toekomst zijn.

Het restaurant beschikt over een tweetal op het terras aanwezige tenten. De mogelijk bestaat ook om hierin een plaats te reserveren.



We gaan er, in samenwerking met het restaurant, voor een ieder, een hele gezellige en knusse dag van maken.

Op de dag zelf zal ik samen met mijn medewerkers van R&C productions

vroegtijdig aanwezig zijn om alles en iedereen in goede banen te begeleiden. Wij zijn herkenbaar aan onze badge:



Onze voorgaande markten waren goed bezocht en iedereen heeft hier positief op gereageerd.



Laten we dit met zijn allen voortzetten. Graag tot ziens op 8 april van 14.00 tot 19.00.



Vanaf 12.00 kan er worden opgebouwd. De kramen zullen door ons van te voren worden ingedeeld en hierover kan niet worden gecorrespondeerd, hopelijk uw begrip hiervoor. Wij houden hierbij rekening met de spullen die door u te koop zullen worden aangeboden.

Promotie van deze markt vindt tijdig en zeer uitgebreid plaats op de volgende wijzen:

Ee redactioneel artikel in de Gooi – een Eemlander, Gooi – en Eembode. Nieuwsster en het VAR blad (Wijdemeren + Leidsche Rijn) alsmede een vermelding in de agenda`s van deze bladen.

Een vermelding op de Dichtbij site van Wijdemeren

Een vermelding op de vele Paasmarktkalenders

Facebook

Website van de stichting en van de Fly Inn.

Voor vragen en/of reserveringen, kunt u ons een e-mail sturen of gewoon bellen op onderstaande gegevens.



Ruud van der Hoeven



R&C Productions



Email : r-vanderhoeven@online.nl



Site : www.rc-productiuons.nl



mobiel : 0650217404

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 maart 2017