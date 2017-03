Kinderen met een beperking vervullen belangrijke rol tijdens Nederland – Italië

NAARDEN - Tijdens de oefenwedstrijd Nederland – Italië was er voor het eerst in de geschiedenis een belangrijke rol weggelegd voor voetballiefhebbers met een beperking. De vlaggen werden gedragen door G-voetballers samen met hun broer(tje) of zus(je). De enthousiaste Bjorn de Jong uit Naarden (NVC) was een van de twintig gelukkigen.





Bjorn stond gisteren samen met zijn broertje Yoran oog in oog met de Nederlandse voetbalinternationals. Dichter bij Oranje kun je bijna niet komen. Het was een extra spannende dag, omdat Bjorn Thomas de eervolle taak had een vlag op het veld vast te houden tijdens de volksliederen. Goed concentreren hoort daar bij, maar vooral genieten van het moment. Het is immers een moment om nooit meer te vergeten.





NVC Naarden is trots op hun vlaggendragers



De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING hebben Bjorn via de amateur vereniging NVC Naarden benaderd om vlaggendrager te worden. Vol enthousiasme is hij het avontuur aangegaan. En wat is er mooier om zo’n moment te delen met je eigen broertje? Niks, vinden ze ook bij NVC Naarden. Iedereen is dan ook meer dan trots op Bjorn en Yoran dat ze hun taak zo goed hebben vervuld. NVC Naarden is een van de bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen

voetballen onder de noemer G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. Daarom mochten Bjorn en andere voetballiefhebbertjes met een beperking deze wedstrijd de vlaggen

dragen.

Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen



Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.

Ga naar knvb.nl/-voetbal voor meer G-voetbal verhalen en het aanbod van clubs met G-voetbal. Voor omgeving Naarden kijk op www.nvcg-voetbal.nl









