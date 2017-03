Gezocht

REGIO | 29 maart 2017 Door | 29 maart 2017Door docvis , Dichtbijmeeschrijver

Gezocht (Foto: docvis) 1 / 1

LAREN - De diaconie van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes ondersteunt momenteel een statushouder in Laren. Om zijn woning op orde te brengen zijn wij op zoek naar onderstaande spullen:

Koelkast

Wasmachine

Drie bedden en matrassen

Vaatwasser

Lampen

Gordijnen

Eettafel

TV

Kledingkast



Heeft u een van bovenstaande spullen over en wilt u die beschikbaar stellen neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie Annelies Verhoef, 035 - 538 90 92, anneliesterwal [at] gmail.com.



In overleg worden de spullen dan bij u afgehaald. Wij houden een straal van circa 20 kilometer rond Laren aan.



Namens de diaconie bij voorbaat hartelijk dank.