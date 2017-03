HILVERSUM - Volgend schooljaar naar de brugklas?

Brug-KRAGT training is een krachtige groepstraining van 5 lessen voor kinderen die volgend schooljaar naar de brugklas gaan en op sociaal gebied nog niet zo sterk zijn. Voor kinderen die wat onzeker of gevoelig zijn, last hebben van faalangst of moeite hebben met de veranderingen bij de overstap naar de brugklas. De training geeft sociale vaardigheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen. Start dinsdag 11 april (11-12 jaar), locatie Hilversumse Meent. Aanmelden: http://www.kindengezincoach.nl/kragt/