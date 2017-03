BUSSUM -

GENIAAL EN GEK is het nieuwste sportboek van sportjournalist Maarten Bax

Op 29 maart verschijnt bij Uitgeverij Eye4Sports:

GENIAAL &GEK



over de beroemdste bad boys in de topsport

Bestaan er anno 2017 nog wel échte bad boys in

de topsport? Controversiële topsporters die zich niet zozeer óp maar juist

búiten het veld misdragen? Atleten die het predicaat ideale schoonzoon niet

bepaald verdienen en door overmatig drugs- en/of dopinggebruik, seks- en/of

gokverslavingen of zelfs moord de krantenkoppen halen? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Maarten Bax beschrijft in ‘Geniaal & Gek’ de 25 grootste bad boys uit de sportgeschiedenis. Daarvoor hield hij vele interviews en deed hij uitgebreid onderzoek. Geen detail moest onbesproken blijven. Met verhalen over Mike Tyson, Boris Becker, Tiger Woods, Oscar Pistorius, Dennis Rodman, George Best et cetera.

Maarten Bax was onder meer auteur van de biografieën van Frank & Ronald de Boer en Badr Hari. Zie ook www.eye4sports.nl

In elke boekwinkel of online bij AKO, Bruna of Bol.com te bestellen.

Geniaal & Gek

ISBN 978-90-816203-2-1

Prijs: € 19,99

Aantal pagina's: 256 (plus 25 foto's).

Uitgeverij: Eye4Sports