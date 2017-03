Brand Schipholtunnel A4

WEESP - Wie vanavond of morgen een vlucht moet halen op Schiphol, wordt geadviseerd eerder van huis te gaan of de trein te nemen. De luchthaven raadt mensen verder aan om de website en de verkeersinformatie in de gaten te houden.





Vanwege een brand in de

Schipholtunnel is de A4

van Amsterdam naar Den Haag zeker tot na de ochtendspits dicht. Rijkswaterstaat moet herstelwerkzaamheden uitvoeren aan technische systemen in de tunnel. Pas als dat is afgerond, kan de tunnel worden vrijgegeven voor het verkeer.

De tunnelbuis richting Amsterdam is wel open.

De treinen van en naar Schiphol rijden vanavond en morgen volgens schema. Vanuit Amsterdam is de trein dan de snelste manier om Schiphol te bereiken. De NS waarschuwt dat het morgen in de spits wel extra druk zal zijn. Waar mogelijk worden treinen verlengd.

Controles

Ook

busmaatschappij Connexxion en de ANWB adviseren Schiphol-reizigers om de trein

te nemen. De situatie op de weg is nu volgens de ANWB veel ernstiger dan vorige

zomer, toen de marechaussee grootschalige controles

uitvoerde op de

toegangswegen rond de luchthaven.

De problemen met de Schipholtunnel zijn niet van invloed op het vliegverkeer.

'Thuis werken'

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten met bestemming Schiphol om zeker een uur extra reistijd in te plannen. Wie morgen in de gelegenheid is, kan beter thuis werken, zegt een woordvoerder.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 maart 2017