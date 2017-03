Het team heeft er flink werk van gemaakt, ze hebben alle straten in de buurt meegepakt in hun actie bij het opruimen van zwerfvuil. Zelfs rondom het winkelcentrum in Kerkelanden zijn ze te vinden geweest. De reacties van de buurtbewoners bij het aantreffen van deze groep medewerkers waren positief. De grootste angst die de tegenstanders van de nieuwe McDonald's hebben is namelijk het zwerfvuil. McDonald's heeft al toegezegd het zwerfvuil te gaan aanpakken als de vestiging is geopend. Dat ze nu al met zoveel mensen door de buurt zijn gegaan kan worden gezien als een teken dat ze zich hieraan zullen houden.