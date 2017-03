NAARDEN - Femmefit verhuisd naar unieke locatie in Naarden









Sportstudio Femmefit mag

eindelijk verhuizen naar uniek pand!







Femmefit, de succesvolle formule van Esther van der Land liep al jaren met het

plan uit te kijken naar een ruimere locatie. Sinds 2009 gesitueerd aan de

Generaal de la Reijlaan 24, is het knusse en gezellige onderkomen te

klein geworden om alle dames op een prettige manier te kunnen bedienen.

In

april is het eindelijk zover. Esther benadrukt dat al haar wensen in

vervulling zijn gegaan en dat vooral Mark Wiegers van makelaarskantoor Nienaber

haar grote steun is geweest om deze groeiplannen te verwezenlijken.

De

voormalige, ietwat verwaarloosde, Kwik-Fit garage aan de Comeniuslaan 6 te

Naarden wordt het nieuwe onderkomen.

Het gehele pand heeft een flinke opfrisbeurt

gekregen, waarbij de roldeuren zijn vervangen door een mooie pui met veel glas.

De komende weken worden de laatste puntjes op de i gezet. Een open dag staat

gepland voor 22 april, waarbij voordeel kan worden behaald bij het inschrijven.







Op de nieuwe locatie introduceert Femmefit met Pixformance een unieke 30

minuten functionele training met persoonlijke begeleiding en een op maat

gesneden individueel trainingsprogramma. Meer informatie of inschrijven voor

een proefsessie kan via www.femmefit.nl of

bel naar Femmefit op 0653580367.





















Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 26 maart 2017