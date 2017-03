fantastische musical Esther

LAREN - Op zaterdagavond 25 maart en ingebed in de dienst van zondag 26 maart is de musical Esther uitgevoerd. Het vertelt hoe het Joodse volk in ballingschap terecht komt. In het vreemde land waar zij terecht zijn gekomen krijgen ze te maken met vreemdelingenhaat. Het verhaal laat horen en zien wat door de eeuwen heen steeds opnieuw gebeurt. Er is de afgelopen maanden voor en achter de schermen hard gewerkt door tientallen mensen om dit verhaal tot leven te laten komen.