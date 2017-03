Vrees dat de boemels extra vol raken en veevervoer ontstaat op 2 april.

REGIO | 25 maart 2017 Door | 25 maart 2017Door Rhido31910 , Dichtbijmeeschrijver

Veevervoer met boekenweekgeschenk en Ajax-Feyenoord. (Foto: Rhido31910) 1 / 1

WEESP - Op 2 april 2017 kan je met het Boekenweekgeschenk gratis de trein in. Maar er wordt die dag ook Ajax-Feyenoord gespeeld. Ik vrees dat de boemels dan stamp en stamp vol raken. En bovendien ook super druk. Er is blijkbaar kennelijk niet goed mee afgestemd en ook niet goed over nagedacht. Ik vrees echt die dag als "veevervoer" dat de mensen die in de bisnis (2e klasse) zitten zowat op het dak kunnen komen, zoals bijvoorbeeld in Indonesië of in India. En al die hooligans en gewone supporters die erop af kunnen komen.