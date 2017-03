Boekenweek 2017

Herman Koch (1953) is bekend als televisiemaker en

schrijver. Koch brak als schrijver door met Het diner. Het werd aan 40

landen verkocht en de roman stond maandenlang in De Bestseller60 en

wekenlang op de bestsellerlijst van The New York Times. Zijn meest

recente roman is De Greppel (2016). Begin 2017 gaat de Amerikaanse

verfilming van Het diner, met Richard Gere in de hoofdrol, in première.

foto: Mark Kohn (2016)

Tijdens de Boekenweek maken de Boekenweekauteurs een tournee langs diverse boekhandels en bibliotheken. Kijk hier voor een overzicht van de tournees van Herman Koch en Connie Palmen.