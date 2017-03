Oproep: Mogelijk onvriendelijke opmerkingen van een moskeeganger

WEESP - Geachte heer of mevrouw ,



Op vrijdag 24 maart tussen 14:00 u en 14:30 u liep ik langs jullie moskee, Achtergracht 5 in Weesp. Ik moest naar de supermarkt om boodschappen te gaan doen. Op de terugweg zag ik dat de moskee uit ging. Er werden toen ik weer langs liep door een moskeeganger mogelijk onvriendelijke opmerkingen er over gemaakt. Ik weet niet of hij het tegen mij had bedoelt of tegen iemand anders. Ik durf hem niet aan te kijken omdat het mogelijk zou kunnen zijn om in confrontatie te komen. Ik heb verder niets tegen die man gezegd, ik liep alleen met de boodschappen langs. Ik kan zelf wel een buitenlands uiterlijk hebben, maar ik ben zelf geadopteerd. Ik heb die man ook helemaal niet beledigd, maar het voelt als of hij onvriendelijk tegen mij was. Ik ben benieuwd of ik hierin helderheid kan krijgen van jullie?