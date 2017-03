Voor werkgevers: ‘De Baan Op’

NAARDEN - Ontmoet u uw nieuwe werknemer dit voorjaar op de golfbaan? Het evenement ‘De Baan Op’ op 18 mei aanstaande is de manier om op een ontspannen en vrijblijvende manier kennis te maken met uw nieuwe werknemer: jongeren uit Gooise Meren die graag aan het werk willen.

In MVO Gooise Meren zetten ondernemers en gemeente zich gezamenlijk in om mensen met talent aan het werk te helpen. In de praktijk blijkt dat jongeren via een brief of cv niet makkelijk aan het werk komen. De beste manier voor een juiste match is persoonlijk contact, maar jongeren hebben daarvoor vaak nog geen effectief netwerk tot hun beschikking. MVO Gooise Meren heeft daarom het initiatief genomen voor ‘De Baan Op’; waarbij ondernemers en jongeren op Golfbaan Naarderbos samen een rondje golf spelen.Elke ondernemer die ‘De Baan Op’ gaat krijgt een jongere als caddie aan zich gekoppeld. Samen doen ze zo mee aan een bijzondere 9-holes ‘De Baan Op-wedstrijd’. Een mooie manier voor de jongeren om zich te presenteren en ongedwongen met een ondernemer in gesprek te raken. Na afloop is er natuurlijk de prijsuitreiking en een gezellige borrel met hapjes. Alle deelnemers kunnen zo netwerken en wie weet komt er een goede match tot stand. Jongeren krijgen zo een grotere kans op werk en u als ondernemer krijgt de kans om op een innovatieve wijze aan een (nieuwe) werknemer te komen.De wedstrijd vindt plaats op donderdag 18 mei a.s. van 16.00 tot 18.00 uur op Golfbaan Naarderbos met na afloop een drankje en een hapje. Heeft u een golfvaardigheidsbewijs en wilt u meedoen? U kunt zich tot 11 mei 2017 opgeven bij Yvonne van Amstel, MVO Gooise Meren y.vanamstel@gooisemeren.nl.

