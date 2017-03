Weer gelezen in een onderzoek: Vrijwilligers worden gelukkig van hun vrijwilligerswerk

BUSSUM - Pak die kans!



Natuurmonumenten zoekt voor elke vierde zaterdag van de maand iemand die graag buiten is en graag de handen uit de mouwen steekt. De werktijden zijn acht uur per maand.



Vivium Zorggroep, Naarderheem zoekt op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een creatieve en communicatief vaardige vrijwilliger die beschikt over empathisch vermogen voor bezinningsgroepje.



Vivium Zorggroep, Antonius Hof zoeken een bakvrijwilliger die het leuk vindt om elke week op donderdagochtend, twee uurtjes, samen met onze bewoners iets lekkers te bakken.



Stichting Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek Afdeling Bussum zoekt een coördinator voor het voorbereiden van een wandeltocht van ong. 6 km en deze samen met de groep van 8 mensen te lopen

Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Van harte welkom op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl