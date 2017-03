8 mei - bruisende Open Dag met muziek, theater en musical

Voor meer informatie over tijden van de diverse optredens en workshops, klik hier Aanmelden voor de diverse workshops, zoals Muziek voor Kleuters, Basisvorming Muziek, Basisjaar gitaar of piano, Improviseren aan de piano voor volwassenen kan via onze website www.degooischemuziekschool.nl. Daar vind je ook aanvullende informatie. Bellen kan ook, tel.: 035 - 693 65 96.