Op zoek naar salamanders in het Naarderbos

NAARDEN - GroenLinks Gooise Meren organiseert op vrijdag 7 april de jaarlijkse salamanderexcursie. Die gaat dit jaar naar de poelen in het Naarderbos en staat onder leiding van Joop Post.

Post is in dienst van wijkbeheer Gooise Meren en doet in zijn vrije tijd al jaren onderzoek naar salamanders en hun leefomgeving. De gemeente heeft veel profijt van de uitkomsten van zijn onderzoek en probeert er heel gericht voor te zorgen dat de salamanderpopulatie in stand blijft.

De excursie is een aanrader voor iedereen die van de natuur houdt en nieuwsgierig is naar alles wat leeft in de poelen van het Naarderbos. Voor kinderen is het helemaal een spannende ontdekkingstocht. Doe stevige schoenen of laarzen aan en neem een zaklamp mee.

Verzamelen: 20.00 uur bij de P&R Parkeerplaats aan het begin van de Hoofdgracht (tegenover ANWB-gebouw)

Opgeven kan via: marthagroenlinks@live.nl