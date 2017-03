Badkamer 2017 inspiratie en ideeën

HILVERSUM - Veel mensen willen graag hun badkamer verbouwen óf aanpassen maar weten niet hoe. Een badkamer verbouwen is geen kleine klus. Zowel qua geld als qua werk kan het soms een aardige investering zijn. Een totale verbouwing is niet de enige manier om je weer thuis te laten voelen in je badruimte. In dit artikel hopen we je te kunnen inspireren om grote of kleine veranderingen in je badkamer door te voeren. Laat je badkamer weer een plek van rust en ontspanning worden!

Kalmte en sereniteit

Vaak als mensen denken aan een badkamer ziet men weinig toiletartikelen voor zich. In werkelijkheid staan onze badkamers vol met toiletartikelen, föhns, scheerspullen, testverpakkingen en meer. Dit zorgt voor een rommelig gezicht en kan leiden tot het wekelijks omgooien van spulletjes. Deze moeten dan in de ochtend rush weer worden opgeruimd wat kan leiden tot stress.



Probeer deze rommel te beperken door niet langer alle testjes uit tijdschriften maandenlang te bewaren. Ruim daarna niet dagelijks gebruikte producten op in kastruimte die aanwezig is. Verplaats handdoeken naar de slaapkamer en houd een minimale stapel in de badruimte. Een opgeruimde omgeving zorgt voor meer rust in de ruimte. Daarnaast is het ook nog een makkelijker om deze ruimte schoon te maken én schoon te houden.

Breng kleur in je badkamer aan

Creativiteit en inspiratie van veel consumenten reikt niet tot aan de badkamer. Het idee is vaak dat een badkamer één verbouwt moet worden, dat hier heel veel geld mee gemoeid is en dat er daarna niets meer aan de badkamer gedaan hoeft te worden. Consumenten denken bij de aanleg van een nieuwe badkamer ook vaak aan de eventuele verkoop van hun huis.



De kans is er dat een knalroze badkamer niet bij een groot aantal mensen in de smaak valt. Dit betekent zeker niet dat je geen kleur kan aanbrengen! Kleur is makkelijk toe te voegen aan de badruimte door middel van tegelstickers, een douchegordijn, accessoires zoals een zeeppompje, handdoeken en (zoals eerder genoemd) planten. Natuurlijk kan je ook zwart toevoegen in de vorm van een zwarte kraan of eenzwarte douchset. Een sprankje kleur zorgt voor een uniekere uitstraling.

Green life

Dé trend op het gebied van badkamers is om meer groen te introduceren in de badkamer. Planten in je badkamer? Jawel! Planten maken een omgeving niet alleen gezonder, vanwege de zuurstof afgifte, ook zorgen ze voor een unieke badruimte. Veel planten doen groeien via fotosynthese. Dit betekent dat natuurlijk daglicht van belang is bij het introduceren van deze planten in je badkamer.



Natuurlijke producten

Niet langer hoeft alles in de badkamer blinkend wit te zijn, dat hebben we nu wel gehad. Door het toevoegen van houten badkamermeubels, marmeren wastafels en Solid Surface producten creëer je snel een authentieke omgeving die luxe uitstraalt. Een grote Solid Surface wastafel is echt een upgrade voor je badruimte. Niet alleen zijn deze materialen natuurlijker, ook zijn ze goed bestand tegen de vochtige omstandigheden van een badkamer.



Ben je geïnspireerd door dit artikel en wil je aan de slag gaan met de badkamer, kijk dan snel naar het assortiment van Mastello! Voor vragen en opmerkingen zijn we altijd via mail en telefonisch bereikbaar.





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 21 maart 2017