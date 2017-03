Vacatures Versa Vrijwilligerscentrale

LAREN - Zoekt u nog leuk vrijwilligerswerk?

Het Rosa Spier Huis zoekt een gastvrouw/ gastheer voor het begeleiden van

de bewoners en gasten bij concerten en theatervoorstellingen in de concertzaal van

het huis (vacature 11441).

Gooisch koor De Blaerders is een gezellig meezingkoor. Ze zijn op zoek

naar een accordeonist en/ of een (bas) gitarist die hen begeleiden op de

oefenavonden en de optredens (vacature 11440).

Voor de H-BEL gemeenten zoekt Vluchtelingenwerk vrijwilligers voor de

functie van participatiecoach (m/v). Het doel van participatie is om statushouders

te laten kennis maken met de Nederlandse samenleving en om hen hieraan actief

deel te laten nemen (vacature 11420)

Nog meer leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl.

U bent welkom voor een persoonlijk advies en bemiddeling bij de Versa

Vrijwilligerscentrale op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in Het Raadhuis,

Eemnesserweg 19 Laren of van 14.00 -15.00 uur in de Blaercom, Schoolstraat 3 Blaricum. Ook kunt u op donderdag terecht van 13.30 – 15.30 uur in De Malbak, Wetering 122 Blaricum. Komen deze tijden u niet uit dan kunt u ook een afspraak maken. Wij zijn bereikbaar di t/m do van 9.00 - 17.00 uur via telefoon 035-7504149 of e-mail: vclaren@versawelzijn.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 21 maart 2017