NOG MOOIE KAARTEN TE KOOP VOOR LARENSE MATTHÄUS OLV TON KOOPMAN

LAREN - De kaartverkoop voor de uitvoering van de Matthäus Passion op Palmzondag 9 april om 15.00 uur onder leiding van de vermaarde dirigent Ton Koopman in de Sint Jansbasiliek van Laren is in volle gang.

gang. De Stichting Laren Klassiek die deze 11e keer opnieuw een topuitvoering

van Bachs meesterwerk op het programma heeft staan. Ton Koopman is dé

barokspecialist bij uitstek en zijn interpretatie van dit volgens velen mooiste

muziekwerk uit de klassieke muziek is alom geroemd. De Bussummer die meer in

het buitenland dan in het binnenland is, is altijd zeer gedreven en heeft

zich omringd met zijn internationale Amsterdam Baroque Orchestra & Choir,

de 17 jongens van het koor van St. Bavo en een keur aan bijzondere solisten als

bijv. de Cubaanse sopraan Yetzabel Fernandez en onze eigen countertenor Maarten

Engeltjes die op dit moment ‘Il Ritorno d'Ulisse’ van Monteverdi in het

Parijse Théâtre des Champs Elysées zingt.

Ook de Duitse solisten Klaus Mertens, Tilman Lichdi en Andreas Wolf zijn

grootste Bach-zangers en maken de uitvoering tot een aparte beleving. Het

gezongen passieverhaal dat net zo goed toegankelijk is voor ongelovigen als

voor gelovigen, snijdt telkens weer door je ziel. Hoe vaker je de Matthäus

hoort, hoe meer je erin ontdekt en hoe mooier die wordt. Wie nog kaarten wil

bestellen; er zijn nog beste plaatsen.?

U kunt dat doen via www.larenklassiek.nl of via Nationale Theaterkassa 0900- 9203

toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang),

inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 21 maart 2017