BUSSUM - Goed voorbereid naar de brugklas

Vanaf 11 april start er in de Hilversumse Meent weer een Brug-KRAGT training voor aanstaande brugklassers. Er verandert veel als je naar het V.O. gaat, in deze groepstraining leer je hoe je het beste kunt omgaan met deze veranderingen. De training zorgt voor meer zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheid! Aanmelden voor deze groep kan nog via de website http://www.kindengezincoach.nl/nieuws/ , tel: 0610331195, info@kindengezincoach.nl