A1 richting Amersfoort/Almere komend weekend afgesloten

MUIDERBERG - In het weekend van 24 maart tot 27 maart is de A1 richting Amersfoort/Almere tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg afgesloten, vanwege sloop- en asfalteringswerkzaamheden.

Tevens wordt gewerkt aan de nieuwe verbindingsboog van de A6 Almere naar de A1 richting Amersfoort, waardoor de huidige verbindingsboog van 24 maart tot en met 31 maart is afgesloten. Vanaf vrijdagavond 31 maart kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe verbindingsboog.

Overzicht van de werkzaamheden

Vrijdag 24 maart 21.00 uur tot maandag 27 maart 05.00 uur

• Sloopwerkzaamheden van de oude rijloper voor het verrijden van de nieuwe spoorbrug en verwijderen van poeren (fundering) van de oude spoorbrug.

• Afsluiting van de A1 richting Amersfoort/Almere tussen knooppunten Diemen en Muiderberg.

Verkeer wordt omgeleid via de A2, A12 en A27.

• Afsluiting van de dorpskernen Muiden en Muiderberg. Omwonenden uit Muiden en Muiderberg hebben een bewonersbrief + toegangspas ontvangen

Vrijdag 24 maart 21.00 uur tot vrijdag 31 maart 21.00 uur

• Afsluiting van de verbindingsweg A6 Almere naar A1 richting Amersfoort.

Verkeer wordt omgeleid via de A6, A27 en A1.

• De verbindingsboog van de A6 Almere naar de A1 richting Amersfoort wordt aangesloten op de verlegde A1. Om veilig te kunnen werken is de huidige verbindingsweg gedurende 1 week afgesloten.

De A1 vanuit Amersfoort/Almere richting Amsterdam is gewoon open voor het verkeer.

Animatie

Het ombouwen van knooppunt Muiderberg is een logistieke legpuzzel, die moeilijk in woorden te vatten is. Vandaar dat er een animatie gemaakt is, die weergeeft hoe de verbouwing en de nieuwe verkeerssituatie er precies uit ziet. Deze animatie is te zien op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Versneld afbouwen knooppunten Muiderberg en Diemen

Rijkwaterstaat legt de knooppunten Muiderberg en Diemen versneld aan. Beide knooppunten zullen voor de zomer 2017 klaar zijn in plaats van voor de kerst, waardoor de doorstroming op de A1 en A6 sneller zal verbeteren. Voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet aan beide knooppunten, met flink wat hinder voor weggebruikers tot gevolg. Gedurende meerdere weekenden zal er sprake zijn van minder capaciteit of afsluitingen. Ook vinden tot oktober 2017 werkzaamheden plaats aan de wisselbaan. Over deze hinderweekenden volgt later meer informatie.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A1/A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden verlegden we de A1 en bouwden we het breedste aquaduct van Europa.