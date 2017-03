Samenwerking gemeente Gooise Meren en Groenambitie zorgt voor banen

BUSSUM - Op 17 maart tekenden de gemeente Gooise Meren en Groenambitie een overeenkomst die ervoor gaat zorgen dat een flink aantal mensen aan het werk gaat in het groen. MVO Gooise Meren levert daarvoor diverse kandidaten die een half jaar gaan werken voor Groenambitie. Deze sociale firma begeleidt mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan bij het opdoen van werkervaring. De gemeentelijke afdeling Beheer, Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) wil meer mensen uit het doelgroepregister aantrekken, zo staat te lezen in de ‘Toekomstvisie’ van de afdeling. Op deze manier levert deze pilot een bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt in Gooise Meren.

Bij Groenambitie gaan vanaf 1 april zes kandidaten aan de slag in een werk-leer-traject waarbij een vaste werkbegeleider hen intensief coacht. De kandidaten krijgen les in onder andere plantenkennis en het dagelijks beheer van de groene buitenruimte. Daarnaast wordt gewerkt aan hun werknemersvaardigheden. "We creëren een veilige werkomgeving en werken in het team met een vaste 'leermeester' zodat mensen zelfvertrouwen en arbeidsritme kunnen opdoen," vertelt Freek Rebel van Groenambitie. "Het is een stevige werkervaringsplaats waarna mensen kunnen doorstromen.” Afhankelijk van de talenten en competenties van de kandidaat worden ‘op maat’ training, opleiding en begeleiding ingezet. De mensen die deelnemen aan dit traject stromen uit naar werkplekken in de groenvoorziening, bijvoorbeeld bij een hoveniersbedrijf of gemeenten. De afdeling BORG heeft haar eigen medewerkers getraind om de (nieuwe) medewerkers ook écht welkom te laten voelen. “Ik vind het ontzettend goed dat wij op deze manier mogelijk nieuwe collega’s aan ons binden,” aldus Joop Post, medewerker onderhoud van de gemeente Gooise Meren.Wethouder Gerben Struik is positief over het starten van deze pilot: “Het belangrijkste doel is om werkzoekenden uit het doelgroepregister, en dan specifiek jongeren, via een integraal traject aan een baan te helpen. Dat juich ik zeker toe. Ook toont de gemeente Gooise Meren hiermee haar voorbeeldrol als inclusieve werkgever in de regio Gooi en Vechtstreek. Het project dient als ‘kweekvijver’ voor nieuwe instroom van personeel binnen de afdeling BORG waarmee de gemeente invulling geeft aan het maatschappelijk verantwoord werkgeverschap.” Na de ondertekening reikte wethouder Struik aan beide organisaties ook het partnercertificaat van MVO Gooise Meren uit.MVO Gooise Meren heeft diverse kandidaten voor het traject bij Groenambitie, maar er is nog plaats voor deelnemers. Op donderdag 23 maart kunnen mensen die in de groenvoorziening willen werken zichzelf voorstellen via een Prettig Gesprek. Aanmelden voor dit gesprek kan via de website van MVO Gooise Meren: www.mvogooisemeren.nl.