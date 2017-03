Rovam Citroën Huizen verhuist naar Amersfoort en Woudenberg

| 19 maart 2017Door XZK for You Media , Dichtbijmeeschrijver

HUIZEN - Rovam Citroën Huizen, en James Auto Service, aan de Machineweg 2 verhuist per 1 mei 2017 naar Amersfoort en Woudenberg. De klanten zijn via een brief op de hoogte gebracht.



Na Renault (Stam), Volvo (Buitenweg), Fiat en Nissan (Koops- en Fivan Auto), Volkswagen (Avenu), Seat (Visser) is Citroën (Rovam) de zoveelste dealer- en/of erkend reparateur die verdwijnt uit Huizen.

Rovam raakte in 2014 het dealerschap kwijt en werd Citroën-agent van Emerpark Auto met vestigingen in Huizen, Amersfoort en Woudenberg. In hetzelfde jaar sluit Rovam zich aan bij het werkplaatsconcept van James Auto Service.

Citroën-dealer Emerpark Auto opende in 2014 een vijfde vestiging in Amersfoort. Het bedrijf is ook actief in Breda, Hilversum, Oosterhout en Zwolle.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 maart 2017