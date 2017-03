De Flevoschool gr.4 kijkt uit naar het Schoolvoetbal 2017 in Huizen.

HUIZEN - Al weken lang kijken vele kinderen van de basisscholen uit naar het jaarlijks terugkerende schoolvoetbaltoernooi. Ieder op zijn eigen wijze bereidt zich voor om straks goed voor de dag te komen.

Dit jaar wordt wederom het schoolvoetbal bij s.v. Huizen gehouden. Van de deelnemende veertien scholen hebben zich 146 teams ingeschreven.Bijna 1600 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar gaan de onderlinge strijd aan.Na de voorrondes op 22, 29 maart en 5 april volgen op 11 en 12 april de finales van en in Huizen. Op 19 april worden de regio finales "Gooi Noord" ook in Huizen gespeeld. De uiteindelijke winnaars gaan door naar de districts finales KNVB West 1.Voorlopig is het schoolteam van De Flevoschool, leerlingen uit groep 4, nog volop in voorbereiding. Zij spelen de eerste wedstrijden op woensdag 5 april.Na twee (gast-) trainingen o.l.v. Jan de Jong Voetbalklasjes is de onderlinge sfeer in de groep zo goed, dat de ouders graag zien dat dit dertiental nog twee weken doorgaat met deze begeleiding.Dit betekent uiteraard wel "hoge verwachtingen" bij de wedstrijden. De kinderen krijgen van de trainer wél mee, dat een sportieve deelname belangrijker is dan het winnen. Talenten komen immers toch wel bovendrijven!Alle deelnemers succes gewenst en maak er een mooi toernooi van.