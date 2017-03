Meedoen met vrijwilligerswerk geeft een super goed gevoel!

REGIO | 17 maart 2017 Door | 17 maart 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - Amaris, Woonzorgcentrum De Veste zoekt een ondersteuner om te assisteren bij het ‘koersballen’ 2 uur per week op woensdagmiddag en helpt er een gezellige middag voor de deelnemers ervan te maken. (11364)

De Vesting in het Naarderheem onder begeleiding van Antonius Hof zoekt een kookvrijwilliger die het leuk vindt om elke week op donderdagochtend, twee uurtjes, samen met onze bewoners iets lekkers te bakken. (11448)

Het Nederlands Vestingmuseum zoekt een weekendcoördinator voor 1 á 2 dagdelen per maand in de weekeinden. U bent verantwoordelijk voor een plezierig verblijf van onze museumbezoekers. (11380)

TSO van de Katholieke basisschool St. Vitus zoekt vrijwilligers om in de lunchpauze schoolkinderen te begeleiden bij het eten en buitenspelen.



U bent zeer welkom op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Komen deze tijden u niet uit dan kunt u een afspraak maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl