ZZP Zorg Café - met gastspreker Jacqueline Rempt

HILVERSUM - Gastspreker Jacqueline Rempt - Dementie-Winkel.nl

Woensdag 29 maart 2017 in De Koepel te Hilversum

King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, is op zoek naar nieuwe collega’s.

Op woensdag 29 maart 2017 organiseert zij het ZZP café voor startende en zelfstandige begeleiders en zorgverleners. Deze keer voor de regio Hilversum en Wijdemeren met als gastspreker Jacqueline Rempt van de Dementie-Winkel.nl

Jacqueline Rempt vertelt over belangrijke inzichten van dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater en pionier op het gebied van omgevingszorg bij dementie. Daarnaast laat zij een aantal handige hulpmiddelen zien die bij kunnen dragen aan prettig langer thuis wonen. Jacqueline Rempt, samen met Joris Mulders oprichter van Dementie-winkel.nl: “Ons doel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Mijn moeder is in het voorjaar van 2013 dement overleden. Pas na haar dood ontdekte ik dat er oplossingen zijn die haar leven en dat van ons veel aangenamer hadden kunnen maken. Het is een hele zoektocht om die informatie te vinden en je hebt daar eenvoudigweg geen tijd voor. Mantelzorgers en zorgverleners zijn vaak overbelast. Via Dementie-winkel.nl geven wij informatie over dementie en bieden wij producten en diensten aan zodat naasten van demente mensen niet naar een speld in een hooiberg hoeven te zoeken.“



Overweeg je de stap te zetten of ben je ZZP-er en op zoek naar een nieuwe opdrachtgever, King Arthur Groep is op zoek naar jou. Kom kennismaken op 29 maart.



PROGRAMMA

19:00 uur Inloop

19:20 uur Welkom en voorstellen vanuit de King Arthur Groep

19:30 uur Presentatie door Gastspreker

20:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

20.30 uur Netwerken



AANMELDEN EN LOCATIE

Locatie: De Koepel, Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum

Aanmelden: hr@kingarthurgroep.nl