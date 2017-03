Zomertijd 2017

16 maart 2017

Zomertijd gaat in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart 2017 in (Foto: Rhido31910) 1 / 1

WEESP - ZOMERTIJD

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart 2017 gaat de zomertijd in. De klok wordt met 1 uur vooruit gezet van 2:00 u naar 3:00 uur 's-nachts. Dit betekent dat we 1 uur korter moeten gaan slapen. De wintertijd is weer in de laatste weekend van oktober.