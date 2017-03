Videoplatform HilversumTV brengt app uit

HILVERSUM - Iedereen die opnieuw wil genieten van de beste programma’s uit 65 jaar publieke omroep kan vanaf vandaag de HilversumTV-app downloaden. De nieuwe HilversumTV-app brengt de kijker terug bij legendarische tv-programma’s als Swiebertje, Van Kooten & De Bie, Eén van de Acht of historische Journaaluitzendingen.

HilversumTV verzamelt de mooiste uitzendingen van de publieke omroep van de afgelopen 65 jaar en biedt ze via web en de gratis apps aan in een overzichtelijke vormgeving. Een eenvoudige zoekfunctie brengt honderden top-programma’s van toen binnen handbereik. De komende tijd wordt het aanbod regelmatig verder uitgebreid. De vandaag gelanceerde eenvoudige Android- en iPhone apps, maken het kijken nog toegankelijker. Door middel van pushberichten kunnen kijkers op de hoogte blijven van nieuw toegevoegde tv-programma’s, thema’s en tv-specials.

<img src="http://i0.wp.com/gallery.mailchimp.com/0484811878db3240a845fc871/images/d86c641e-946e-443f-8a3b-6a2c72e7910e.jpg?zoom=2.25&resize=400%2C267&ssl=1" align="right" width="400" height="266" style="margin:0px; padding:0px; border:0px solid rgb(2,26,64); font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; font-size:inherit; line-height:inherit; font-family:inherit; vertical-align:baseline; max-width:100%; height:auto">

HilversumTV is geheel gratis. Het is een particulier initiatief van media-ondernemer Richard Otto, die hiermee ‘het oude kijken wil vernieuwen’ en oude uitzendingen een tweede leven geven. De programma’s zijn door particulieren of omroepen op YouTube gezet en HilversumTV heeft beste daaruit geselecteerd.

HilversumTV is direct te kijken op www.hilversumtv.nl en gratis te downloaden voor Android en iOS (iPhone/iPad). Door middel van AppleTV en Google Chromecast is HilversumTV ook op televisie te bekijken.