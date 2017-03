Voor niets gestemd ...

BUSSUM - Aan alle 2636 PVV stemmers in Gooise Meren waarvoor het lijkt dat de heer Wilders uw stem niet serieus neemt. Volgend jaar kunt u voor de gemeenteraadsverkiezingen op een partij stemmen die meerwaarde aan uw stem geeft.









Voor de komende 4 jaar zou je op basis van de toename van het aantal stemmers verwachten dat de heer Wilders de vertegenwoordiging van zijn kiezers en het realiseren van de beloften, die hij op 1 A4-tje gezet heeft, meer serieus zou nemen. Een van de eerste uitspraken die wordt gedaan is dat hij het de regering vooral moeilijk gaat maken. Dat kan dan gezien worden als de taak, de missie van de PVV.



Betekend dit dat hij gaat werken aan de standpunten van de PVV gerealiseerd te krijgen? De reden waarom u op de PVV gestemd heeft? Hiervoor is namelijk instemming van een meerderheidsvertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking nodig.

Hoeveel geduld heeft u met de heer WIlders, voordat hij uw stem echt serieus gaat nemen? Voor een meerderheid in de 2e kamer is minimaal samenwerking, respect en acceptatie van een andere, afwijkende mening nodig.

Het is een kwestie van steun geven en steun ontvangen.





Er zijn politieke partijen die wel meerwaarde aan uw stem hadden kunnen geven. Voor u hoop ik dat de heer Wilders iets gaat leren van de parlementsleden die hun kiezers en het realiseren van hun standpunten serieus nemen. Soms is het goed om mee te stemmen met een wetsvoorstel, motie, zodat je voor een wetsvoorstel, motie van jezelf kunt werken aan steun. Dat betekent samenwerken, overleggen en het belang van je eigen kiezers en de meerheid van de Nederlandse kiezers als uitgangspunt te nemen. Tot hoever kan ik steun van een meerderheidsvertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking voor mijn standpunten krijgen.





Collega lijsttrekkers feliciteerden de heer Wilders met zijn winst qua zetels.

Het is de vraag in hoeverre deze 20 goed betaalde burgers en de fractie ondersteuning zich in gaan zetten voor het werkelijk gerealiseerd krijgen van een haalbaar deel van de eigen standpunten. Of richten ze zich vooral op het vertragen van besluitvorming en inbreng geven die uiteindelijk leidt tot weinig of niets. Pas als een meerderheid in de kamer meegaat door positief te stemmen op een motie of op basis van jou inbreng juist niet voor een motie te stemmen heb je iets bereikt voor je kiezers. Voeg je iets toe aan onze democratische vertegenwoordiging van Nederland in de 2e kamer.





Heeft u nu voor niets gestemd ...?

De komende 4 jaar zal het ons leren.









Om in een democratisch land als minderheidspartij je eigen standpunten gerealiseerd te krijgen heb je een meerderheid in de 2e en 1e kamer nodig.De opstelling van de heer Wilders, de afgelopen 4 jaar, in de 2e kamer lijkt niet gericht geweest om op basis van samenwerking eigen standpunten gerealiseerd te krijgen. Met alleen het geven van je mening als partij bereik je voor je stemmers namelijk weinig tot helemaal niets. Je eigen kiezers zijn tevreden over dat wat je zegt, maar er veranderd niets. Je belooft je kiezers verandering, maar lijkt niet te willen begrijpen dat om een gedragen standpunt in de 2e en 1e kamer te krijgen een meerderheidsvertegewoordiging van Nederland het daar mee eens moet zijn.Je geeft vervolgens, als dat niet lukt, die meerderheid in de kamer de schuld van je eigen onvermogen om voor je eigen standpunt voldoende steun te krijgen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 16 maart 2017