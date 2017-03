Open dag bij NVC G voetbal

NAARDEN - Op 18 maart heeft NVC G een open dag voor mogelijk nieuwe leden van het G voetbal. Tussen 13:00 en 16:00 mag iedereen van de doelgroep komen kijken en meedoen.





Door trainingen te geven en wedstrijden te spelen proberen de ervaren trainers, naast het gezamenlijk beleven van plezier, ook een verbetering van de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek van de spelers te bewerkstelligen.





Tevens leren onze spelers beter omgaan met winnen en verliezen in de sport. En natuurlijk vriendschap, want voetbal is vriendschap!





Kom ook 18 maart! Bel 06-39476446 of kijk op www.nvcg-voetbal.nl













G voetbal bij NVC is voor iedereen die niet mee kan komen in het reguliere voetbal. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een langdurige ziekte, een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, maar ook door een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of een andere uitdaging.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 13 maart 2017