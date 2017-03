Kennismakingscursus Biodanza

REGIO | 13 maart 2017 Door | 13 maart 2017Door Nina Wevers , Dichtbijmeeschrijver

Kennismakingscursus Biodanza (Foto: Nina Wevers) 1 / 1

HUIZEN - De lente is in aantocht, seizoen van nieuw begin en groei in de natuur. Het voorjaar is een uitgelezen moment om weer meer te gaan bewegen. En om iets nieuws te gaan doen! Daarom biedt Bewustzijnscentrum Bala in Huizen nu een kennismakingscursus Biodanza: vijf keer ‘proeven’ aan deze bijzondere dansvorm.