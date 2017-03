Waarom tegen bestuurlijke fusie?

WEESP - De gemeente vormt na de Rijksoverheid en de provincie de derde bestuurslaag in ons land. Daarom betekent de opheffing van een gemeente de beroving van een stuk bestuursmacht van de inwoners van die gemeente en dat is strijdig met onze democratie.

Het onderzoeksinstituut COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit

Groningen, heeft het fusieproces van de laatste tien jaren onderzocht en is tot

de conclusie gekomen, dat:

de gemeenten juist meer geld moeten gaan uitgeven om de gewenste

schaalvergroting te kunnen realiseren. De kosten gaan omhoog, de kwaliteit gaat

vaak achteruit in plaats van vooruit;

het aantal ambtenaren gaat niet dalen, maar juist stijgen, terwijl

veel van hen gedemotiveerd raken;

ervaren de inwoners van de heringedeelde en nu veel omvangrijker

gemeenten een grotere afstand tot het bestuur.

in dit soort van nieuwe gemeenten neemt de deelname aan de

verkiezingen significant af.

De schaalvergroting leidt voor de bestuurders van de nieuwe

gemeenten tot meer prestige, macht en ook inkomen. Want de hoogte van het

salaris van burgemeesters, colleges en raadsleden hangt af van het aantal

inwoners van een gemeente.

Kleinschaligheid kan de deelname van de burgers aan de gemeentepolitiek

bevorderen.

Nu hebben wij in Weesp voor ongeveer per 1000 inwoners, één vertegenwoordiger

in de gemeenteraad.

Als we met de gemeente Goois Meren gaan

fuseren dan hebben wij voor ongeveer per 3000 inwoners één vertegenwoordiger in

de nieuwe gemeenteraad en met Amsterdam zullen wij bijna per 20.000 één

vertegenwoordiger in de gemeenteraad hebben! Dan wordt Weesp helemaal niet

gehoord!

Daarom strijden wij voor de zelfstandigheid van onze gemeente

Weesp, die al sinds 1355 over eigen stadsrechten beschikt.

Comité Zelfstandig Weesp

